В Госдуме отреагировали на идею Польши по «репарациям» от РФ

Президента Польши Анджея Дуду нужно привлечь к уголовной ответственности за слова о возмещении Россией ущерба за Вторую мировую войну, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Заявление президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа", – написал Володин в своем телеграм-канале.

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Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что в законодательстве РФ предусмотрено уголовное наказание за реабилитацию фашизма.

"Правильно надзорным органам изучить заявление Анджея Дуды и принять соответствующие меры привлечения его к уголовной ответственности", – подчеркнул он.

Президент Польши Анджей Дуда выступил за требование репараций от России за Вторую мировую войну. Об этом сообщает Wprost.

Дуда отметил, что именно Германия начала Вторую мировую войну, напав на Польшу. Однако он согласился, что Россию тоже можно считать причастной к агрессии против Польши в том конфликте.

«Конечно, Россия позднее присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что мы должны также добиваться репараций от России. Я считаю, что мы должны это сделать. Не вижу причин, по которой мы не должны были бы этого добиваться», — сказал Дуда.

1 сентября 1939 года нацистская Германия напала на Польшу, что положило начало Второй мировой войне. 17 сентября 1939 года войска СССР пересекли восточную границу Польши, заняв часть ее территории согласно секретному протоколу пакта Молотова — Риббентропа. В августе 1944 года польская Армия крайова подняла восстание в Варшаве против нацистов, но потерпела неудачу без поддержки СССР. В итоге вся территория Польши была освобождена советскими войсками лишь в 1945 году.

Ранее Сейм Польши принял резолюцию с требованием военных репараций от Германии.

Сейчас Польша не сможет добиться от России «компенсации» за Вторую мировую войну, но не отказывается от этой идеи, заявил лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский.

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«Мы вовсе не говорим, что нам не положены (компенсации)», – заявил Качиньский, подчеркнув, что «нужно выбрать определенную очередность» и действовать «шаг за шагом». По его словам, «в контексте Германии этот вопрос трудный, но реальный», а вот «в отношении России, такой, какая она сегодня – нет», передает ТАСС.

Качиньский сказал, что будет «очень доволен, если доживет до того, когда Россия присоединится к семье цивилизованных стран, которые соблюдают определенные правила». Тогда, по его словам, «можно будет этот вопрос поставить как реальный», передает РИА «Новости».

Напомним, Польша хочет получить от Германии репарации за действия немцев во время Второй мировой войны. Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что власти республики оценили ущерб стране от действий нацистской Германии в 1,3 трлн долларов (6 трлн 200 млрд злотых). В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.

Польские руководители сильно размечтались, требуя от России и Германии репараций за участие во Второй мировой войне, считает первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. В своем Telegram-канале он отметил, что претензии Варшавы начинают раздражать уже не только Москву, но и их европейских соседей.

«Польше следует потребовать от России репарации за участие во Второй мировой войне, считает президент Польши Анджей Дуда. Что-то сильно размечтались польские руководители. Все им оказывается должны по итогам Второй мировой войны. С Германии и России требуют репараций, у Чехии пытаются откусить земли, у Украины мечтают отобрать Галицию», — написал Джабаров.

С точки зрения сенатора, Германии, Чехии и Украине предстоит самостоятельно разобраться с «непомерными польскими аппетитами», а что касается претензий Польши к России, то о каких репарациях может идти речь, если во время Второй мировой войны именно Советская армия освободила территорию страны.

«Древний Краков спасли от полного уничтожения тоже наши солдаты. Завоевав Восточную Пруссию в 1945 году, две трети ее территории подарили Польше. И о каких репарациях еще говорить? Откровенно говоря, Польша наглеет на глазах. И всех это уже начинает раздражать, не только нас, но и европейских соседей. Польша за свою историю уже прошла два передела. Первый был тяжелым. Второй еще тяжелее. Если будет третий передел Польши, он может закончиться трагедией для ее народа», — заключил сенатор.

Сейм Польши принял резолюцию, из которой следует, что Россия наряду с Германией должна выплатить репарации за ущерб во Второй мировой войне. По словам депутата от партии власти Аркадиуша Муларчика, потери Польши от действий СССР нуждаются в подсчетах и оценке экспертов. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала польскую инициативу «шаромыжничеством».

Тема репараций с Германии стала обсуждаться в польском обществе после прихода к власти в 2015 году право-националистической партии «Право и справедливость», став фактически официальным курсом страны с 2018 года. В 2019 году была оглашена и желаемая сумма — около 850 млрд евро. Берлин в свою очередь не раз заявлял, что вопрос закрыт еще в 1953 году, когда Польша официально отказалась от репараций. На что в Варшаве утверждают, что тогдашний премьер Польской Народной Республики Берут был «агентом Сталина», а политика страны не была самостоятельной, поэтому соглашение с ГДР 1953 года об отказе от репараций как бы «не считается».

В свою очередь цифра сначала в 850 млрд евро, а теперь в 1,3 трлн евро — видимо, с поправкой на инфляцию — отталкивается от оценок ущерба Польши в ходе Второй мировой войны, проведенной как раз теми самыми просоветскими властями страны. В ходе Парижской международной конференции по репарациями 1946 года ущерб Польше был оценен в 16 млрд тогдашних долларов, примерно по 600 долларов на каждого поляка. В 1947 году созданное при Совете министров Польской Народной Республики Бюро по репарациям проделало огромную работу и создало детальную опись утраченного промышленного, культурного наследия, жилищного фонда, бизнесов, а также понесенных людских потерь, упомянув и вывезенные в Германию 516 тысяч предметов искусства. Любопытно, кстати, что эта цифра почти полностью совпадает с заявленными в последние годы претензиями к России — якобы СССР вывез полмиллиона предметов искусства. Правда, непонятно — тоже вывез или это теперь вместо немцев?

Польские оценки 1947 года вышли на общую сумму ущерба за 1939–1945 годы в 50 млрд тогдашних долларов, что примерно равно 850-920 млрд, которые, собственно, и предъявили в 2019 году. Но неофициально. Теперь 1,3 трлн, можно считать, официально.

А вот сумма ущерба от того, что в Польше называют «советской оккупацией», начиная с операции Красной армии в сентябре-октября 1939 года, проведенной после начала вторжения Германии с запада и в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа, Варшавой никогда не называлась. Как известно, Польше по итогам Ялтинской и Потсдамской конференций причитались репарации с Германии в размере 15% от советской доли, каковая по факту составила в нынешних долларах примерно 400 млрд. Однако в последнее время поляки стали утверждать, что они успели получить от Москвы лишь примерно половину положенного. То есть русские им недоплатили. Впрочем, это до сих пор не перерастало в требование доплатить.

Однако если сумма претензий к Москве ни в долларах, ни в евро, ни в злотых пока Варшавой не заявлялась, то, начиная как раз примерно с прихода к власти ныне правящей партии начались активные исторические изыскания на тему людских потерь, депортаций и репрессий, учиненных советскими властями сначала в 1939–1940 годах, а затем после освобождения Польши в 1944 году. И дело тут далеко не ограничивается теми примерно 29 тысячами из 240 тысяч военных, взятых в плен в 1939 году Красной армией и расстрелянных затем под Катынью, Осташковом, Козельском, Старобельском и в некоторых других местах, включая Киев и Харьков. Современные польские историки предъявляют претензии и за несколько волн массовых депортаций, общее число жертв которых достигало и даже превышало, по некоторым оценкам, миллион человек. Они также не признают никаких «воссоединений» Западной Белоруссии и Украины с советскими республиками, а говорят, что Сталин оттяпал у Польши почти половину территории. Что это, если не переписывание итогов Второй мировой?

Копаться в истории, исходя из текущей политической конъюнктуры — занятие, которое может далеко завести. Не надо искать тут иной логики. Тем более искать попытки объективно посмотреть на историю первой половины ХХ века, когда вся международная политика вообще строилась на совершенно иных, куда более циничных принципах. Потому что если искать тут логику, то тогда почему бы не потребовать у Украины компенсаций за Волынскую резню, жертвами которой от рук признанных теперь в РФ террористами УНА-УНСО стали до 60 тысяч человек. А Литве предъявить за отжатый в сговоре со Сталиным Вильно. Да и чехам найдется, что предъявить. У них ведь сначала захватили в сговоре с Гитлером Тешинскую область, а затем после войны пришлось отдать обратно. Кстати, договор об урегулировании 1958 года был подписан Польшей и Чехословакией под давлением СССР. Или можно вспомнить словацкое вторжение в Польшу в том же сентябре 1939-го, когда армия численностью 50 тысяч заняла земли, которые были ранее утрачены Чехословакией в результате конфликта с Польшей в 1924 году.

Конечно, этих претензий соседям не предъявят. А вот по теме репараций с России, надо полагать, именно Варшава, вбросив этот тезис в связи со Второй мировой, станет едва ли не главной движущей силой с тем, чтобы увязать данный вопрос с мирным урегулированием рано или поздно на Украине. Отталкиваясь в подсчетах, конечно, не от данных польского просоветского правительства 1947 года, а от суммы уже арестованных золотовалютных и иных активов нынешней России.

Россия официально не получала обращений от Польши о компенсации якобы нанесенного советской стороной ущерба по итогам Второй мировой войны. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил российский посол в Варшаве Сергей Андреев.

По его словам, Польша готовит Германии официальную ноту с предложением вступить в переговоры о возмещении Варшаве нанесенного в результате немецкой агрессии и оккупации ущерба.

Вместе с тем Андреев напомнил о роли СССР в освобождении Польши от немецких захватчиков. Он подчеркнул, что даже постановка вопроса о каких-то компенсациях противоречит "элементарным нормам морали".