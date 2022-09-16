Раскрыты последствия антироссийских санкций для Европы

Европа пытается экономить энергию, выключая освещение фасадов общественных зданий. О последствиях антироссийских санкций говорится в статье газеты Politico.

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Так, в ФРГ был принят новый закон об экономии электроэнергии, который вводит временный запрет на освещение достопримечательностей. По данным издания, наиболее зависимые от российского газа регионы Германии пытаются найти решения для сокращения потребления. В Ганновере, например, перешли на холодные души во всех общественных учреждениях.

Также сообщается, что в Испании был введен комендантский час и теперь магазины должны выключить свет и закрыться ровно в 22:00.

Как пишет издание, в Париже свет на Эйфелевой башне стали выключать на час раньше обычного. Также в двенадцати тысячах французских коммун полностью или частично отключили уличное освещение в ночное время. Кроме того, власти Франции решили запустить программу «энергетической трезвости» для снижения потребления электроэнергии на десять процентов.

Некоторым предприятиям, в том числе двум крупным производителям стекла Duralex и Arc, пришлось сократить объемы производства и перевести несколько сотрудников на частичную занятость. Также возросшие счета привели к прекращению работы нескольких десятков бассейнов.

Ранее советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что антироссийские санкции ЕС не оправдали ожиданий, и предрек их пересмотр в «новом политическом сезоне». Советник также счел абсурдной выдвинутую в Европе идею о возможности действенных ограничений в отношении Москвы.