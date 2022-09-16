В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
31 минуту назад

Еще одна страна приостановила соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ

Елена Прошина

Швейцария приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима с Россией вслед за ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

Еще одна страна приостановила соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решение о приостановке действия соглашения с РФ об упрощении процедуры выдачи виз принял на заседании Федеральный совет (правительство) страны.

«Федеральный совет полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это означает, что для граждан России вновь будет применяться обычная визовая процедура. Таким образом, Федеральный совет принимает то же решение, что и Европейский союз, и тем самым способствует проведению единой визовой политики во всей Европе», - говорится в заявлении правительства.

Напомним, соглашение об упрощении процедуры выдачи виз между Россией и Швейцарией действует с 1 февраля 2011 года. При этом Швейцария не является членом Евросоюза, однако входит в шенгенскую зону.

Ранее Евросоюз полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Он действовал с 2007 года. Так, с 12 сентября россияне смогут получать визы по общим правилам: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для оформления, а время рассмотрения запроса увеличится.

В мире,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители