Еще одна страна приостановила соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ

Швейцария приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима с Россией вслед за ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

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Решение о приостановке действия соглашения с РФ об упрощении процедуры выдачи виз принял на заседании Федеральный совет (правительство) страны.

«Федеральный совет полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это означает, что для граждан России вновь будет применяться обычная визовая процедура. Таким образом, Федеральный совет принимает то же решение, что и Европейский союз, и тем самым способствует проведению единой визовой политики во всей Европе», - говорится в заявлении правительства.

Напомним, соглашение об упрощении процедуры выдачи виз между Россией и Швейцарией действует с 1 февраля 2011 года. При этом Швейцария не является членом Евросоюза, однако входит в шенгенскую зону.