Еще одна страна приостановила соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ

Швейцария приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима с Россией вслед за ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.
Решение о приостановке действия соглашения с РФ об упрощении процедуры выдачи виз принял на заседании Федеральный совет (правительство) страны.
«Федеральный совет полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Это означает, что для граждан России вновь будет применяться обычная визовая процедура. Таким образом, Федеральный совет принимает то же решение, что и Европейский союз, и тем самым способствует проведению единой визовой политики во всей Европе», - говорится в заявлении правительства.
Напомним, соглашение об упрощении процедуры выдачи виз между Россией и Швейцарией действует с 1 февраля 2011 года. При этом Швейцария не является членом Евросоюза, однако входит в шенгенскую зону.
Ранее Евросоюз полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. Он действовал с 2007 года. Так, с 12 сентября россияне смогут получать визы по общим правилам: стоимость визы составит 80 евро, потребуются дополнительные документы для оформления, а время рассмотрения запроса увеличится.