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1 час назад

Дружит с деревьями: раскрыты странности короля Карла III

Александр Котлеткин

Новый король Великобритании Карл III (ранее известный как принц Чарльз) имеет множество необычных привычек, пишет StarHit. Монарх настолько щепетилен в бытовых вопросах, что терпением его слуг можно восхищаться.

1/19 Новый король Великобритании Карл III (ранее известный как принц Чарльз) имеет множество необычных привычек, пишет StarHit
Фото: globallookpress.com
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2/19 Монарх настолько щепетилен в бытовых вопросах, что терпением его слуг можно восхищаться
Фото: globallookpress.com
3/19 В каждую деловую поездку Карл везет с собой подушки, предметы гигиены и… спальный гарнитур. Грузовик с мебелью прибывает в назначенное место за сутки до приезда туда монарха
Фото: globallookpress.com
4/19 Там может находиться не только кровать и белье, но и сиденье для унитаза
Фото: globallookpress.com
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5/19 Король не может обойтись без своих специальных аксессуаров для ужина
Фото: globallookpress.com
6/19 Это небольшая емкость из серебра, наполненная солью фирмы Maldon, а также подушка. Когда Карл III отправляется на торжественное застолье, его слуги всегда берут с собой эти предметы
Фото: globallookpress.com
7/19 Новый король Великобритании ненавидит чеснок, шоколад и кофе. Это знают все его повара
Фото: globallookpress.com
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8/19 При этом монарх питает любовь к яйцам всмятку. Его кулинарной бригаде нужно обладать высоким мастерством, чтобы готовить их так, как любит Карл
Фото: globallookpress.com
9/19 Яйца необходимо варить в течение пяти минут, чтобы они были нежными и мягкими
Фото: globallookpress.com
10/19 Как рассказали приближенные, однажды Карл III захотел съесть очищенное вареное яйцо, покрытое листовым салатом
Фото: globallookpress.com
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11/19 Он размял яйцо вместе с зеленью, и получилась масса, похожая на соус
Фото: globallookpress.com
12/19 Еще одна странность короля — трепетное отношение к природе
Фото: globallookpress.com
13/19 Монаршая особа дружит с деревьями, пожимая их ветви, как руки знакомых, и желает им всего лучшего
Фото: globallookpress.com
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В каждую деловую поездку Карл везет с собой подушки, предметы гигиены и… спальный гарнитур. Грузовик с мебелью прибывает в назначенное место за сутки до приезда туда монарха. Там может находиться не только кровать и белье, но и сиденье для унитаза.

Король не может обойтись без своих специальных аксессуаров для ужина. Это небольшая емкость из серебра, наполненная солью фирмы Maldon, а также подушка. Когда Карл III отправляется на торжественное застолье, его слуги всегда берут с собой эти предметы.

Новый король Великобритании ненавидит чеснок, шоколад и кофе. Это знают все его повара.

При этом монарх питает любовь к яйцам всмятку. Его кулинарной бригаде нужно обладать высоким мастерством, чтобы готовить их так, как любит Карл. Яйца необходимо варить в течение пяти минут, чтобы они были нежными и мягкими.

Как рассказали приближенные, однажды Карл III захотел съесть очищенное вареное яйцо, покрытое листовым салатом. Он размял яйцо вместе с зеленью, и получилась масса, похожая на соус.

Еще одна странность короля — трепетное отношение к природе. Монаршая особа дружит с деревьями, пожимая их ветви, как руки знакомых, и желает им всего лучшего.

В мире,Фото,Чарльз Виндзор,
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