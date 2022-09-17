Новый король Великобритании Карл III (ранее известный как принц Чарльз) имеет множество необычных привычек, пишет StarHit. Монарх настолько щепетилен в бытовых вопросах, что терпением его слуг можно восхищаться.

1/19 Новый король Великобритании Карл III (ранее известный как принц Чарльз) имеет множество необычных привычек, пишет StarHit Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/19 Монарх настолько щепетилен в бытовых вопросах, что терпением его слуг можно восхищаться Фото: globallookpress.com 3/19 В каждую деловую поездку Карл везет с собой подушки, предметы гигиены и… спальный гарнитур. Грузовик с мебелью прибывает в назначенное место за сутки до приезда туда монарха Фото: globallookpress.com 4/19 Там может находиться не только кровать и белье, но и сиденье для унитаза Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/19 Король не может обойтись без своих специальных аксессуаров для ужина Фото: globallookpress.com 6/19 Это небольшая емкость из серебра, наполненная солью фирмы Maldon, а также подушка. Когда Карл III отправляется на торжественное застолье, его слуги всегда берут с собой эти предметы Фото: globallookpress.com 7/19 Новый король Великобритании ненавидит чеснок, шоколад и кофе. Это знают все его повара Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/19 При этом монарх питает любовь к яйцам всмятку. Его кулинарной бригаде нужно обладать высоким мастерством, чтобы готовить их так, как любит Карл Фото: globallookpress.com 9/19 Яйца необходимо варить в течение пяти минут, чтобы они были нежными и мягкими Фото: globallookpress.com 10/19 Как рассказали приближенные, однажды Карл III захотел съесть очищенное вареное яйцо, покрытое листовым салатом Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/19 Он размял яйцо вместе с зеленью, и получилась масса, похожая на соус Фото: globallookpress.com 12/19 Еще одна странность короля — трепетное отношение к природе Фото: globallookpress.com 13/19 Монаршая особа дружит с деревьями, пожимая их ветви, как руки знакомых, и желает им всего лучшего Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/19 15/19 16/19 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 17/19 18/19 19/19

В каждую деловую поездку Карл везет с собой подушки, предметы гигиены и… спальный гарнитур. Грузовик с мебелью прибывает в назначенное место за сутки до приезда туда монарха. Там может находиться не только кровать и белье, но и сиденье для унитаза.

Король не может обойтись без своих специальных аксессуаров для ужина. Это небольшая емкость из серебра, наполненная солью фирмы Maldon, а также подушка. Когда Карл III отправляется на торжественное застолье, его слуги всегда берут с собой эти предметы.

Новый король Великобритании ненавидит чеснок, шоколад и кофе. Это знают все его повара.

При этом монарх питает любовь к яйцам всмятку. Его кулинарной бригаде нужно обладать высоким мастерством, чтобы готовить их так, как любит Карл. Яйца необходимо варить в течение пяти минут, чтобы они были нежными и мягкими.

Как рассказали приближенные, однажды Карл III захотел съесть очищенное вареное яйцо, покрытое листовым салатом. Он размял яйцо вместе с зеленью, и получилась масса, похожая на соус.