Новый король Великобритании Карл III (ранее известный как принц Чарльз) имеет множество необычных привычек, пишет StarHit. Монарх настолько щепетилен в бытовых вопросах, что терпением его слуг можно восхищаться.
В каждую деловую поездку Карл везет с собой подушки, предметы гигиены и… спальный гарнитур. Грузовик с мебелью прибывает в назначенное место за сутки до приезда туда монарха. Там может находиться не только кровать и белье, но и сиденье для унитаза.
Король не может обойтись без своих специальных аксессуаров для ужина. Это небольшая емкость из серебра, наполненная солью фирмы Maldon, а также подушка. Когда Карл III отправляется на торжественное застолье, его слуги всегда берут с собой эти предметы.
Новый король Великобритании ненавидит чеснок, шоколад и кофе. Это знают все его повара.
При этом монарх питает любовь к яйцам всмятку. Его кулинарной бригаде нужно обладать высоким мастерством, чтобы готовить их так, как любит Карл. Яйца необходимо варить в течение пяти минут, чтобы они были нежными и мягкими.
Как рассказали приближенные, однажды Карл III захотел съесть очищенное вареное яйцо, покрытое листовым салатом. Он размял яйцо вместе с зеленью, и получилась масса, похожая на соус.
Еще одна странность короля — трепетное отношение к природе. Монаршая особа дружит с деревьями, пожимая их ветви, как руки знакомых, и желает им всего лучшего.