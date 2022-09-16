В Армении обсудили возможность введения военного положения

Совет безопасности Армении обсудил возможность введения военного положения в стране, однако принял решение пока этого не делать. Об этом заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет ТАСС.

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«Мы в Совбезе обсудили возможность введения военного положения в стране, решили, что пока нет необходимости», - заметил он.

Премьер-министр также призвал тех граждане страны, «которые хотят принять участие в обороне наших границ», явиться в военные комиссариаты.

В ночь на 13 сентября резко обострилась ситуация на границе Армении и Азербайджана. Обе стороны заявили об обстрелах, обвинив друг друга в нарушении перемирия. В Минобороны Армении сообщили, что азербайджанские военнослужащие обстреляли города Горис, Сотк и Джермук. В Баку же возложили ответственность за происходящее на Армению, отметив, что военнослужащие вынуждены были предпринять «срочные меры по немедленному предотвращению актов диверсии».