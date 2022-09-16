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1 час назад

США отвергли обвинения в желании открыть «второй фронт» против России в Грузии

Деловая газета "Взгляд"

Посол США в Грузии Келли Дегнан заявила, что у ее страны «нет никакого интереса в распространении военных действий (на Украине) на Грузию», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

США озвучили позицию по открытию "второго фронта" против РФ в Грузии
Фото: ТАССТАСС

«Мы никогда не говорили с Грузией или с какой-либо другой страной об открытии «второго фронта», – заявила посол в интервью грузинской телекомпании «Имеди».

По ее словам, США «очень ценят поддержку Грузией Украины на международных форумах, быструю реакцию нацбанка Грузии в контексте финансовых санкций (против России), впечатляющую гуманитарную помощь народа и правительства Грузии для Украины».

«С самого начала Америка ясно сказала властям Грузии, что мы хорошо понимаем особое положение, в котором находится Грузия в условиях оккупации Россией 20% ее территории», – сообщила Келли Дегнан.

«Мы хорошо понимаем, в каком сложном положении оказалась Грузия. Мы ценим те шаги, которые сделала Грузия в поддержку Украины», – заявила глава американской дипломатической миссии.

«Пусть народ скажет». В Грузии предложили провести референдум о войне с Россией

Посол сказала, что именно этого и добиваются США от всех стран – по мере возможностей препятствовать «попыткам России восстановить Российскую империю», поддерживать Украину «против агрессии России».

«США не хотят и это не входит в наши интересы, чтобы война распространилась на Грузию или какие-либо другие страны», – сказала она.

По ее словам, обвинения некоторых политиков Грузии в адрес США в том, что те якобы хотят открытия Грузией «второго фронта», являются «пророссийской дезинформацией».

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