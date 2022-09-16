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42 минуты назад

Пашинян сообщил о 135 погибших на границе с Азербайджаном

ТАСС

135 человек погибли в результате конфликта на границе Армении с Азербайджаном, многие ранены. Об этом в пятницу на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян сообщил о 135 погибших на границе с Азербайджаном
Фото: ТАССТАСС

"На сегодняшний день число подтвержденных погибших составляет 135 человек. Это число еще не окончательное, есть множество раненых", - сообщил он.

Министр обороны Сурен Папикян доложил Пашиняну, что оперативная обстановка на границе с Азербайджаном относительно спокойная. "В течение ночи режим прекращения огня по сути соблюдался. Могу отметить, что ВС Армении продолжают выполнять поставленные задачи", - добавил он.

Минобороны Армении в ночь на вторник заявило об артобстрелах населенных пунктов страны со стороны ВС Азербайджана. В Баку отмечают, что это ответ на провокации со стороны Еревана. Позднее Азербайджан сообщал о достижении договоренностей о прекращении огня, однако Армения указывает на продолжение обстрелов.

Совбез Армении провел экстренное заседание, на котором было принято решение обратиться за помощью к России с целью задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН.

В мире,Никол Пашинян,Совбез ООН,
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