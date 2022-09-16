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1 час назад

Пашинян провел телефонные разговоры с Путиным, Макроном и Блинкеном

ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным описал обстановку на границе с Азербайджаном, отметив, что ситуация остается очень напряженной. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Собеседники коснулись ситуации на армяно-азербайджанской границе. Никол Пашинян подчеркнул, что, хотя в настоящее время на границе относительно спокойно, в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении ситуация остается очень напряженной", - отмечается в релизе.

Премьер Армении также сообщил о напряженной ситуации на границе с Азербайджаном президенту Франции Эмманюэлю Макрону и госсекретарю США Энтони Блинкену, с которыми в пятницу также провел телефонные переговоры.

Пашинян заявил, что в результате конфликта на границе с Азербайджаном с армянской стороны погибли 135 человек, многие ранены.

В мире,Никол Пашинян,Владимир Путин,
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