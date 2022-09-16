Глава Европарламента обратилась к Германии

Председатель Европарламента (ЕП) Роберта Метсола призывает Германию взять на себя лидирующую роль в европейской политике, в том числе в вопросах оказания помощи Украине. Об этом она заявила в опубликованном в пятницу интервью немецкой газете "Аугсбургер альгемайне" в преддверии встречи с главами парламентов Группы семи (G7) в Берлине.

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"Да, я призываю Германию проявить лидерство", - отметила Метсола, отвечая на вопрос, чего она ждет от ФРГ.

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"Это сложно, и в каждой стране свои реалии, я знаю об этом", - признала она. "Когда я разговариваю с министром иностранных дел Анналеной Бербок, канцлером Олафом Шольцем или министром финансов Кристианом Линднером, я понимаю, с какой реальностью они сталкиваются, которая в свою очередь различается в зависимости от региона Германии, откуда родом их избиратели", - добавила глава ЕП.

"Теперь я призываю к лидерству в Европе и к политикам на роль лидера. И я хочу, чтобы лидеры европейских стран не только говорили о демократии, но и демонстрировали ее", - сказала она.

Метсола подчеркнула, что "европейские лидеры ездили в Киев и день ото дня меняли свое мнение, потому что своими глазами видели, что нужно украинцам".

"Вот почему я думаю, что солидарность возможна. И это уже реализовано на практике", - констатировала председатель Европарламента, в то же время уточнив, что нужно делать больше в этой области.

Кроме того, она указала, что после начала спецоперации России на Украине "фокус дискуссий" в Евросоюзе сместился на восток.

"Поэтому, когда я вижу, что страны Балтии берут на себя инициативу или Польша принимает миллионы беженцев, это уже не просто несколько стран, которые задают тон, а остальные следуют за ними. Государства должны действовать сообща", - сказала Метсола.

В заключение она подчеркнула, что, "будучи крупнейшим государством-членом, Германия играет особенно важную роль в Европейском союзе".