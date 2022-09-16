Елена Зеленская приедет на похороны Елизаветы II

Первая леди Украины Елена Зеленская посетит похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает The Sun.

Супруга президента Украины Владимира Зеленского присоединится к мировым лидерам на похоронах королевы. Вместе с другими первыми лицами государств Елена Зеленская прибудет в Лондон в эти выходные, чтобы отдать дань уважения Елизавете II.

«Британия – один из самых верных союзников Украины. Присутствие Елены Зеленской на похоронах – знак этой дружбы и взаимного уважения», — заявил источник издания.

Ожидается, что на похороны королевы Елизаветы II, которые состоятся 19 сентября 2022 года в Вестминстерском аббатстве, соберутся более 30 мировых лидеров, включая президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона, зампредседателя Китая Ван Цишаня, премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, президента Турции Реджепа Эрдогана, президента Шри-Ланки Ранила Викремесинге и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.