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39 минут назад

Первая леди Украины Елена Зеленская приедет на похороны Елизаветы II

Газета.Ru

Первая леди Украины Елена Зеленская посетит похороны королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает The Sun.

Елена Зеленская приедет на похороны Елизаветы II
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Супруга президента Украины Владимира Зеленского присоединится к мировым лидерам на похоронах королевы. Вместе с другими первыми лицами государств Елена Зеленская прибудет в Лондон в эти выходные, чтобы отдать дань уважения Елизавете II.

«Британия – один из самых верных союзников Украины. Присутствие Елены Зеленской на похоронах – знак этой дружбы и взаимного уважения», — заявил источник издания.

Ожидается, что на похороны королевы Елизаветы II, которые состоятся 19 сентября 2022 года в Вестминстерском аббатстве, соберутся более 30 мировых лидеров, включая президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона, зампредседателя Китая Ван Цишаня, премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, президента Турции Реджепа Эрдогана, президента Шри-Ланки Ранила Викремесинге и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

"Лондону следовало пригласить Путина на похороны Елизаветы II"

Ранее в Кремле заявили, что Путин и не собирался на похороны Елизаветы II.

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