Politico: Норвегия эгоистично использует конфликт РФ и Украины

Из-за того, что ЕС старается сократить зависимость от российских энергоресурсов, Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа. Цены на него выросли в семь раз по сравнению с прошлым годом. Депутат от норвежской оппозиционной партии Расмус Ханссон считает, что Норвегия эгоистично использует конфликт Украины и РФ в своих целях. Об этом он сообщил в интервью изданию Politico.