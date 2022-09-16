Politico: Норвегия эгоистично использует конфликт РФ и Украины

Из-за того, что ЕС старается сократить зависимость от российских энергоресурсов, Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа. Цены на него выросли в семь раз по сравнению с прошлым годом. Депутат от норвежской оппозиционной партии Расмус Ханссон считает, что Норвегия эгоистично использует конфликт Украины и РФ в своих целях. Об этом он сообщил в интервью изданию Politico.
«Мы думаем, что Норвегия недальновидна и слишком эгоистична. Мы получаем непредвиденную и очень большую прибыль. Вопрос в том, принадлежат ли эти деньги нам, если самой очевидной причиной такого роста цен и этого дополнительного дохода является конфликт на Украине?», — высказался Ханссон.
Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере выступил против требований ЕС ограничить максимальную цену на природный газ. По его словам, цена не решит фундаментальную проблему, состоящую в том, что в Европе слишком мало газа.