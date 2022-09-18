Байден прилетел в Лондон на похороны Елизаветы II

Президент США Джо Байден прибыл в столицу Великобритании, где должен принять участие в похоронах королевы Елизаветы II, передает CBS News. По информации телеканала, в лондонском аэропорту Станстед политика встретила американский посол Джейн Хартли.

Как отмечается, в ходе своего визита в Лондон Байден подпишет официальную книгу соболезнований по случаю смерти Елизаветы II и примет участие в воскресном приеме в Букингемском дворце, устроенном королем Карлом III. Кроме того, президент США вместе с первой леди Джилл Байден примет участие в похоронах королевы в Вестминстерском аббатстве.

В то же время в соцсетях активно распространяется видео большого кортежа Байдена на улицах Лондона. При этом власти Великобритании ранее просили всех международных гостей минимизировать дорожный трафик и воспользоваться предложенным транспортом.