В Турции усомнились в единогласии ЕС относительно санкций РФ

Председатель совета правления Российско-Турецкого торгового дома «РОСТ» Кадир Куртулуш сообщил о странах Запада, которые могут ввести санкции против сближения России и Турции. Однако маловероятно, что все европейские страны поддержат это. Об этом пишет ТАСС.
«Среди западных стран могут быть те, которые могут ввести санкции против сближения Турции и России, но я думаю, что целиком Европа не будет активно участвовать в санкционном процессе <…> хоть и кажется, что к настоящему времени западные страны загнали своими санкциями Россию в угол, я думаю, они также поняли, что такую страну, как Российская Федерация, невозможно этими экономическими санкциями наказать или заставить покориться», — сказал Куртулуш.
При этом он усомнился в том, что Запад сейчас обеспокоен торговым взаимодействием двух стран, в том числе по вопросу закупки энергоресурсов у РФ. Он добавил, что западные страны сами ищут пути для импорта российского газа.
Ранее сообщалось, что США и ЕС хотят надавить на Турцию, чтобы заставить отказаться от помощи Москве в «обходе санкций». Мера может коснуться банков, которые подключились к платежной системе «Мир». Ожидается, что Евросоюз направит делегацию в Турцию, чтобы заявить о своих опасениях.