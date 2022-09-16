В Турции усомнились в единогласии ЕС относительно санкций РФ

«Среди западных стран могут быть те, которые могут ввести санкции против сближения Турции и России, но я думаю, что целиком Европа не будет активно участвовать в санкционном процессе <…> хоть и кажется, что к настоящему времени западные страны загнали своими санкциями Россию в угол, я думаю, они также поняли, что такую страну, как Российская Федерация, невозможно этими экономическими санкциями наказать или заставить покориться», — сказал Куртулуш.