В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
11 минут назад

В Турции усомнились в единогласии ЕС относительно санкций РФ

Елена Прошина

Председатель совета правления Российско-Турецкого торгового дома «РОСТ» Кадир Куртулуш сообщил о странах Запада, которые могут ввести санкции против сближения России и Турции. Однако маловероятно, что все европейские страны поддержат это. Об этом пишет ТАСС.

В Турции усомнились в единогласии ЕС относительно санкций РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Среди западных стран могут быть те, которые могут ввести санкции против сближения Турции и России, но я думаю, что целиком Европа не будет активно участвовать в санкционном процессе <…> хоть и кажется, что к настоящему времени западные страны загнали своими санкциями Россию в угол, я думаю, они также поняли, что такую страну, как Российская Федерация, невозможно этими экономическими санкциями наказать или заставить покориться», — сказал Куртулуш.

При этом он усомнился в том, что Запад сейчас обеспокоен торговым взаимодействием двух стран, в том числе по вопросу закупки энергоресурсов у РФ. Он добавил, что западные страны сами ищут пути для импорта российского газа.

Ранее сообщалось, что США и ЕС хотят надавить на Турцию, чтобы заставить отказаться от помощи Москве в «обходе санкций». Мера может коснуться банков, которые подключились к платежной системе «Мир». Ожидается, что Евросоюз направит делегацию в Турцию, чтобы заявить о своих опасениях.

В мире,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители