Си Цзиньпин пропустил ужин с главами 11 стран на саммите ШОС

Председатель КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с участием глав 11 государств на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Об этом со ссылкой на источник в узбекском правительстве сообщило в пятницу агентство Reuters.

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По его данным, председатель КНР отсутствовал на распространенных в четверг вечером групповых фотографиях, сделанных, когда главы государств, в том числе лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, прибыли на ужин. Собеседник агентства подтвердил отсутствие Си Цзиньпина, добавив, что китайская делегация объяснила это мерами предосторожности, связанными с коронавирусом.

В четверг на полях саммита ШОС состоялась встреча лидеров РФ и КНР. В предыдущий раз они лично общались в феврале, когда Путин прилетал в Пекин на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр.