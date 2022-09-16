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55 минут назад

Reuters: Си Цзиньпин пропустил ужин с главами 11 стран на саммите ШОС

ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин пропустил ужин с участием глав 11 государств на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Об этом со ссылкой на источник в узбекском правительстве сообщило в пятницу агентство Reuters.

Си Цзиньпин пропустил ужин с главами 11 стран на саммите ШОС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, председатель КНР отсутствовал на распространенных в четверг вечером групповых фотографиях, сделанных, когда главы государств, в том числе лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, прибыли на ужин. Собеседник агентства подтвердил отсутствие Си Цзиньпина, добавив, что китайская делегация объяснила это мерами предосторожности, связанными с коронавирусом.

В четверг на полях саммита ШОС состоялась встреча лидеров РФ и КНР. В предыдущий раз они лично общались в феврале, когда Путин прилетал в Пекин на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

В настоящее время в состав основанной в 2001 году ШОС входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Государствами-наблюдателями являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, партнерами по диалогу - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите организации в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Белоруссия официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.

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