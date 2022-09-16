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7 минут назад

Столицу Казахстана Нур-Султан переименовали в Астану

Ura.Ru

Парламент Казахстана в двух чтениях принял законопроект о поправках в Конституцию страны Казахстана и переименовании столицы. Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа. В числе поправок — сокращение президентских сроков и переименование столицы Казахстана Нур-Султан обратно в Астану.

Столицу Казахстана Нур-Султан переименовали
Фото: ТАССТАСС

«Президент Казахстана может избираться только один раз на семь лет. В будущем эту норму нельзя будет изменить. Столице возвращается прежнее название», — сообщает председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.

Трансляция совместного заседания ведется на сайте законодательного органа.

Ранее власти Нур-Султана проголосовали за переименование столицы в Астану. Переименование столицы поддержат местный представительный орган в Республике Казахстан Маслихат.

В мире,Ерлан Кошанов,
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