Столицу Казахстана Нур-Султан переименовали

Члены обеих палат парламента Казахстана приняли в пятницу в двух чтениях закон о поправках в конституцию, которые предполагают введение однократного семилетнего президентского срока и возвращение столице республики прежнего названия Астана. Трансляция совместного заседания ведется на сайте законодательного органа.

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Как сообщил председатель Мажилиса (нижней палаты) Ерлан Кошанов, депутаты единогласно проголосовали за принятие закона.

Как ранее информировал глава Минюста Канат Мусин, поправки предусматривают введение однократного семилетнего президентского срока, причем эта норма станет неизменной. Кроме того, законопроект включает норму о возвращении столице страны прежнего названия Астана. Также срок полномочий судей Конституционного суда в Казахстане намерены увеличить с шести до восьми лет в связи с установлением семилетнего срока полномочий президента, исключив возможность повторного назначения.