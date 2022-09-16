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1 час назад

Парламент Казахстана принял закон о семилетнем сроке президента и переименовании столицы

ТАСС

Члены обеих палат парламента Казахстана приняли в пятницу в двух чтениях закон о поправках в конституцию, которые предполагают введение однократного семилетнего президентского срока и возвращение столице республики прежнего названия Астана. Трансляция совместного заседания ведется на сайте законодательного органа.

Столицу Казахстана Нур-Султан переименовали
Фото: ТАССТАСС

Как сообщил председатель Мажилиса (нижней палаты) Ерлан Кошанов, депутаты единогласно проголосовали за принятие закона.

Как ранее информировал глава Минюста Канат Мусин, поправки предусматривают введение однократного семилетнего президентского срока, причем эта норма станет неизменной. Кроме того, законопроект включает норму о возвращении столице страны прежнего названия Астана. Также срок полномочий судей Конституционного суда в Казахстане намерены увеличить с шести до восьми лет в связи с установлением семилетнего срока полномочий президента, исключив возможность повторного назначения.

В Госдуме раскритиковали Токаева из-за заявлений по ДНР и ЛНР

14 сентября Конституционный совет Казахстана признал законопроект о внесении изменений в конституцию, в котором предложены поправки об однократном семилетнем президентском сроке, соответствующим основному закону страны.

В мире,Ерлан Кошанов,Госдума,
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