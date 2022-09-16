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1 час назад

Парламент Казахстана принял поправки в Конституцию об однократном 7-летнем президентстве

Газета.Ruиещё 1

Парламент Казахстана 16 сентября единогласно принял поправки в Конституцию об однократном семилетнем президентстве без права последующего переизбрания и переименовании столицы республики Нур-Султана в Астану. Об этом сообщает "Интерфакс". Внесение поправок в Конституцию поддержали 50 депутатов сената и 99 депутатов мажилиса. Закон будет направлен на подпись президенту Казахстана. По словам министра юстиции Каната Мусина, вопрос о переименовании казахстанской столицы долгое время обсуждался обществом, в связи с этим соответствующее предложение было включено в проект закона. Ранее на Конституционном совете Казахстана заключили, что законопроект об однократном семилетнем президентском сроке соответствует Конституции. 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу страны на совместном заседании палат парламента, предложил провести осенью 2022 года внеочередные президентские выборы.

Парламент Казахстана принял поправки в Конституцию об однократном 7-летнем президентстве
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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