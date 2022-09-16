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22 минуты назад

Anadolu: Эрдоган проводит встречу с Си Цзиньпином на саммите ШОС

Газета.Ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель КНР Си Цзиньпин проводят переговоры в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который стартовал в Самарканде 15 сентября, передает Anadolu.

Anadolu: Эрдоган проводит встречу с Си Цзиньпином на саммите ШОС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации агентства, встреча двух лидеров проходит на полях форума. Как отмечается, Эрдоган и Си Цзиньпин беседуют в Летнем дворце президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Переговоры глав Турции и Китая проходят в закрытом режиме, то есть без допуска представителей прессы.

При этом на данный момент основные темы встречи Эрдогана с Си Цзиньпином неизвестны, как и то будут ли лидеры делать какие-либо заявления для СМИ по итогам своих переговоров. Саммит ШОС проходит в Узбекистане с 15 по 16 сентября. На форуме присутствует более 10 глав различных государств, в том числе президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Путин встретился с Си Цзиньпином на полях саммита ШОС. По итогам переговоров, лидеры сделали ряд заявлений, в том числе о перспективах организации и "уродливости" однополярного мира.

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