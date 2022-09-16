Anadolu: Эрдоган проводит встречу с Си Цзиньпином на саммите ШОС

По информации агентства, встреча двух лидеров проходит на полях форума. Как отмечается, Эрдоган и Си Цзиньпин беседуют в Летнем дворце президента Узбекистана Шавката Мирзиёева . Переговоры глав Турции и Китая проходят в закрытом режиме, то есть без допуска представителей прессы.

При этом на данный момент основные темы встречи Эрдогана с Си Цзиньпином неизвестны, как и то будут ли лидеры делать какие-либо заявления для СМИ по итогам своих переговоров. Саммит ШОС проходит в Узбекистане с 15 по 16 сентября. На форуме присутствует более 10 глав различных государств, в том числе президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.