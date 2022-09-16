В Турции усомнились в единогласии ЕС относительно санкций РФ

Европа не будет единогласно участвовать в введении санкций против России. Такую уверенность выразил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС председатель совета правления Российско-Турецкого торгового дома "РОСТ" Кадир Куртулуш на просьбу прокомментировать сообщение газеты Financial Times о том, что США и ЕС намерены оказать давление на финансовый сектор Турции, чтобы Анкара не помогала Москве "обходить санкции".

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"Я считаю, что сближение Турции и России очень важно. Я думаю, что это уникальная возможность как для Турции, так и для России, - подчеркнул собеседник агентства. - Среди западных стран могут быть те, которые могут ввести санкции против сближения Турции и России, но я думаю, что целиком Европа не будет активно участвовать в санкционном процессе".

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По оценкам Куртулуша, "объем торговли Турции с Россией составляет $50 млрд". "Турция импортирует энергоносители и экспортирует в Россию продукты питания и потребительские товары. Сейчас я не вижу причин для беспокойства Запада по поводу углубления этой формы торговли. Это очень формальные торговые отношения. В конце концов, западные страны также ищут пути импорта природного газа из России", - добавил он.

"Хоть и кажется, что к настоящему времени западные страны загнали своими санкцию Россию в угол, я думаю, они также поняли, что такую страну, как Российская Федерация, невозможно этими экономическими санкциями наказать или заставить покориться", - отметил Куртулуш. Он также напомнил, что весь мир "признал, "какой стратегически важной и ключевой страной является Турция в ряде вопросов, включая подписанное в июле соглашение об обеспечении безопасной транспортировки зерна и продовольствия с Украины".

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. США, государства ЕС и их союзники в ответ ввели в отношении России масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.

Между тем Турция категорически отказалась вводить санкции против России, объясняя свою позицию тем, что это невыгодно для ее экономики. Кроме того, в Анкаре заявляют, что с Москвой необходимо вести диалог для преодоления кризиса на Украине.