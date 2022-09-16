Китайской делегации запретили проститься с Елизаветой II

Спикер палаты общин британского парламента Линдси Хойл отклонил просьбу о допуске делегации из Китая в Вестминстер-холл, где находится гроб с телом королевы Елизаветы II, сообщила газета Politico со ссылкой на источник.

Гроб находится в Вестминстерском дворце до 19 сентября, в это время круглосуточно разрешен доступ для желающих проститься с королевой.

«Как сообщил Politico высокопоставленный парламентский деятель, знакомый с этим вопросом, спикер палаты общин Линдси Хойл заявил коллегам, что он отклонил просьбу о допуске китайских чиновников в Вестминстер-холл, где покойная королева будет находиться до своих похорон в понедельник», – цитирует издание РИА «Новости».

По данным Politico, один из парламентских чиновников поинтересовался, сохраняют ли спикеры палаты общин и палаты лордов полную власть над доступом в Вестминстер-холл во время мероприятий прощания с монархом.

Отмечается, что ответ Хойла указывает на возможность, что представители Китая будут присутствовать на похоронах королевы в Вестминстерском аббатстве в понедельник, однако не смогут посетить Вестминстер-холл, чтобы отдать дань уважения королеве.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. В стране был объявлен 10-дневный траур. В субботу Карл III официально был провозглашен новым королем Великобритании. Похороны Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Церемония состоится в 11.00 по местному времени (13.00 мск).