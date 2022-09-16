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13 минут назад

Госдеп заявил о планах следить за влиянием России в Венесуэле и Никарагуа

Елена Прошина

Руководство США намеревается «внимательно» следить за шагами России в Никарагуа и Венесуэле. Такое заявление сделал помощник государственного секретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс на слушаниях в сенате, передает РИА Новости.

Госдеп предупредил, что будет отслеживать «негативное влияние» РФ
Фото: ReutersReuters

По его словам, США будут наблюдать за действиями России в этих странах, так как подозревают, что она оказывает на них «негативное влияние». Дипломат подчеркнул, что американские власти «очень внимательно» следят за происходящим и координируются со своими союзниками в регионе по этому поводу.

В письменных показаниях к слушаниям Николс указал, что США и Венесуэла находились в дружественных отношениях на протяжении почти 200 лет, однако в последнее время они пошли на спад. Правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро обратилось к Китаю, России и Ирану для заключения политического и экономического сотрудничества. Николс заключил, что подобные действия не принесут пользы местному населению, но при этом поставят под угрозу хорошие отношения США и Венесуэлы, а также региональную стабильность.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США пытаются увеличить свое влияние в Латинской Америке, чтобы втянуть государства региона в противостояние с Россией и Китаем.

В мире,Николас Мадуро,Сергей Шойгу,Госдеп США,
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