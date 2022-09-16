Папа Римский озвучил свою позицию по поставкам оружия Украине

"Это политическое решение, которое может быть принято с моральной точки зрения, на условии моральности, этих условий много и о них можно говорить. Но [оно] аморальное, если есть намерение спровоцировать еще большую войну, продавать оружие или избавляться от оружия, которое больше не нужно. Причины в таких случаях определяют моральность такого акта. Защищаться законно. Есть выражение "любовь к родине": если не защищаешь что-то, значит ты это не любишь, а если защищаешь, значит любишь", - сказал понтифик.