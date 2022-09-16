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45 минут назад

Зеленский рассказал, когда Украина будет готова к переговорам о вступлении в ЕС

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны рассчитывают выполнить все рекомендации Еврокомиссии для начала переговорного процесса о вступлении государства в Евросоюз к ноябрю, передает УНИАН. Однако, по его словам, когда начнется соответствующий диалог, станет ясно лишь в следующем году.

Зеленский рассказал, когда Украина будет готова к переговорам о вступлении в ЕС
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Мы реализуем каждую деталь наших договоренностей, чтобы открыть возможность переговоров по членству. Уже в ноябре должны выполнить 7 рекомендаций Еврокомиссии, которые мы получили при получении статуса кандидата. Должна как можно быстрее начаться оценка Еврокомиссией нашего прогресса в интеграции. А в следующем году должны выйти и на ясность в главном вопросе: когда сможем начать переговоры о членстве", - пояснил Зеленский.

Как отметил президент Украины, украинские власти собираются приложить все усилия для достижения поставленных целей по треку евроинтеграции государства. Он также добавил, что Киев видит в качестве элемента сближений установку режима внутреннего рынка ЕС для страны.

"Как элементы сближения рассматриваем такие вещи как режим внутреннего рынка ЕС для Украины, как сочетание нашей институциональной работы, например, на таможне - в совместном таможенном контроле между Украиной и странами ЕС. Уже работаем ради этого", - подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что парламент Украины рассчитывает до конца осени выполнить все свои обязательства для начала переговорного процесса о присоединении государства к Евросоюзу.

В мире,Владимир Зеленский,Верховная Рада,Еврокомиссия,ЕС,
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