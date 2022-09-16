Зеленский рассказал, когда Украина будет готова к переговорам о вступлении в ЕС

"Мы реализуем каждую деталь наших договоренностей, чтобы открыть возможность переговоров по членству. Уже в ноябре должны выполнить 7 рекомендаций Еврокомиссии, которые мы получили при получении статуса кандидата. Должна как можно быстрее начаться оценка Еврокомиссией нашего прогресса в интеграции. А в следующем году должны выйти и на ясность в главном вопросе: когда сможем начать переговоры о членстве", - пояснил Зеленский.