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43 минуты назад

Папа Римский заявил, что отправка оружия Украине может быть «морально допустима»

Газета.Ru

Папа Римский Франциск заявил, что отправка вооружений на Украину может быть допустима, когда речь идет о защите собственной страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Папа Римский назвал отправку оружия Украине «морально допустимой»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Это политическое решение, которое может быть допустимо с моральной точки зрения, если это делается из условий моральности, которых множество. Оно может быть антиморально, если существует намерение спровоцировать рост войны или продать вооружение, или перекинуть оружие, которое тебе больше не нужно», — рассказал он.

Папа Римский добавил, что защищаться не только законно, но и показывает выражение любви к родине.

Ранее папа Римский Франциск призвал настаивать на попытках достичь мира вокруг ситуации на Украине. Единственным выходом понтифик назвал мир. Он напомнил, что путь к нему лежит только через диалог.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Общество,ФРАНЦИСК,Владимир Путин,
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