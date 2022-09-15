Папа Римский назвал отправку оружия Украине «морально допустимой»

Папа Римский Франциск заявил, что отправка вооружений на Украину может быть допустима, когда речь идет о защите собственной страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это политическое решение, которое может быть допустимо с моральной точки зрения, если это делается из условий моральности, которых множество. Оно может быть антиморально, если существует намерение спровоцировать рост войны или продать вооружение, или перекинуть оружие, которое тебе больше не нужно», — рассказал он.

Папа Римский добавил, что защищаться не только законно, но и показывает выражение любви к родине.

Ранее папа Римский Франциск призвал настаивать на попытках достичь мира вокруг ситуации на Украине. Единственным выходом понтифик назвал мир. Он напомнил, что путь к нему лежит только через диалог.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.