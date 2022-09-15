Си Цзиньпин отказался от встречи с папой Римским

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По данным агентства, свой ответ Китай объяснил отсутствием времени у Си Цзиньпина.

«Ватикан сообщил КНР о готовности папы Римского встретиться с Си Цзиньпином в Казахстане. Китайская сторона в ответ заявила, что ценит данный жест, но в расписании председателя страны нет свободного времени», — отмечается в тексте.

При этом источник не уточнил деталей того, когда и при каких обстоятельствах Ватикан обратился к КНР с данным предложением.