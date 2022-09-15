Си Цзиньпин отказался от встречи с папой Римским

Китай отказался от предложения Ватикана провести встречу Си Цзиньпина с папой Римским Франциском в Казахстане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Ватикане.
По данным агентства, свой ответ Китай объяснил отсутствием времени у Си Цзиньпина.
«Ватикан сообщил КНР о готовности папы Римского встретиться с Си Цзиньпином в Казахстане. Китайская сторона в ответ заявила, что ценит данный жест, но в расписании председателя страны нет свободного времени», — отмечается в тексте.
При этом источник не уточнил деталей того, когда и при каких обстоятельствах Ватикан обратился к КНР с данным предложением.
В Reuters добавили, что папа Римский, и Си Цзиньпин в среду находились в Нур-Султане. Председатель КНР прибыл в Казахстан с официальным визитом, а Франциск с целью участия в конгрессе мировых религиозных лидеров.