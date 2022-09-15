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55 минут назад

Глава ЮНИСЕФ прокомментировала включение детей в «Миротворец»

Lenta.ru

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел прокомментировала включение персональных данных детей в базу националистического сайта «Миротворец». Ее слова передает РИА Новости.

Глава ЮНИСЕФ отреагировала на включение детей в базу сайта «Миротворец»
Фото: UNICEFUNICEF

Она назвала важным вопрос о включении личной информации 327 детей в базу «Миротворца».

«Мы в курсе... и будем рады предоставить вам дополнительную информацию», — добавила Рассел в ответ на вопрос издания о причинах игнорирования ситуации.

Информация о создании базы «Миротворец» появилась в 2014 году. Известно, что на сайте публикуются данные политиков, журналистов и других граждан, которые выступили против нынешней Украинской власти. В базе также находится персональная информация несовершеннолетних граждан.

Россия требует, чтобы генсек ООН занял позицию по данным «Миротворца»

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил об отсутствии ответа со стороны ООН и ЮНИСЕФ на призыв России осудить деятельность «Миротворца». Он уточнил, что информация о включении 327 детей в базу была направлена в организации, но никакой реакции с их стороны не последовало.

В сентябре американский военный корреспондент Рассел Бентли отреагировал на поддержку США сайта «Миротворец», назвав ее «ужасающим фактом». Он заявил, что происходящее вызывает у него стыд за действующее правительство Соединенных Штатов.

В мире,Дмитрий Полянский,ЮНИСЕФ,ООН,
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