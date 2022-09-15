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1 час назад

Французы раскритиковали главу ЕК за неуместное предложение

Илья Родин

Пользователи из Франции раскритиковали в социальных сетях резкие высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об энергокризисе в ЕС. Об этом пишет РИА «Новости».

Французы раскритиковали главу ЕК за неуместное предложение
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что евродепутат от Франции Манон Обри высказалась о том, что в ЕС значительно выросли цены на электричество и газ. В ответ на ее слова фон дер Ляйен посоветовала посылать квитанции в Москву.

Европейцам предложили отправлять счета за электричество в Москву

Комментаторы подчеркнули, что считают подобное предложение «ужасным». По их мнению, оно продемонстрировало презрение к населению со стороны главы ЕК.

Кроме того, пояснил один из пользователей, столь неуместный совет означает желание уйти от ответственности за сложившуюся в Европе ситуацию.

Комментаторы полагают, что высказывание чиновницы звучало бы правдиво, если бы она посоветовала «направлять счета в Вашингтон».

Ранее сообщалось, что французы раскритиковали Урсулу фон дер Ляйен за нежелание «помириться» с Россией.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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