Французы раскритиковали главу ЕК за неуместное предложение

Пользователи из Франции раскритиковали в социальных сетях резкие высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об энергокризисе в ЕС. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: Reuters Reuters

Отмечается, что евродепутат от Франции Манон Обри высказалась о том, что в ЕС значительно выросли цены на электричество и газ. В ответ на ее слова фон дер Ляйен посоветовала посылать квитанции в Москву.

Комментаторы подчеркнули, что считают подобное предложение «ужасным». По их мнению, оно продемонстрировало презрение к населению со стороны главы ЕК.

Кроме того, пояснил один из пользователей, столь неуместный совет означает желание уйти от ответственности за сложившуюся в Европе ситуацию.

Комментаторы полагают, что высказывание чиновницы звучало бы правдиво, если бы она посоветовала «направлять счета в Вашингтон».