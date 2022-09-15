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22 минуты назад

В Чехии заявили о разоблачении российского шпиона

Елена Прошина

Служба безопасности и информации Чехии разоблачила бывшего работника МИД, которого подозревают в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщает газета Mladá fronta DNES.

В Чехии заявили о разоблачении российского шпиона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По имеющимся данным, сотрудника МИД обвиняют в продаже чешских секретных данных российской стороне. Отмечается, что обвиняемый много лет работал в чешском внешнеполитическом ведомстве и был высококвалифицированным сотрудником.

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Подробности инцидента не раскрываются, но уточняется, что в данный момент обвиняемый был уволен с государственной должности. Однако остаётся неизвестным, грозит ли обвиняемому интерес со стороны правоохранительных органов Чехии. «Это невозможно сделать, потому что разведданные нельзя использовать в суде. Действующий закон этого не позволяет», – комментирует ситуацию источник.

Ранее власти Чехии созвали экстренную встречу министров энергетики Евросоюза.

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