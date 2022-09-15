В Чехии заявили о разоблачении российского шпиона

Служба безопасности и информации Чехии разоблачила бывшего работника МИД, которого подозревают в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщает газета Mladá fronta DNES.

По имеющимся данным, сотрудника МИД обвиняют в продаже чешских секретных данных российской стороне. Отмечается, что обвиняемый много лет работал в чешском внешнеполитическом ведомстве и был высококвалифицированным сотрудником.

Подробности инцидента не раскрываются, но уточняется, что в данный момент обвиняемый был уволен с государственной должности. Однако остаётся неизвестным, грозит ли обвиняемому интерес со стороны правоохранительных органов Чехии. «Это невозможно сделать, потому что разведданные нельзя использовать в суде. Действующий закон этого не позволяет», – комментирует ситуацию источник.