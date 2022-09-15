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32 минуты назад

В Германии спрогнозировали  смертельные последствия блэкаута

Илья Родин

Корреспондент Оливер Бок в статье для влиятельной немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал о возможных последствиях отключения электроэнергии. Свой прогноз он рассчитал на основе данных по району Райнгау-Таунус в федеральной земле Гессен.

В Германии спрогнозировали смертельные последствия блэкаута
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Автор статьи уточнил, что через два часа после начала тотального блэкаута в регионе выйдут из строя разнообразные охранные сигнализации. Спустя восемь часов откажут средства связи экстренных служб.

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По его оценке, массовый падеж сельскохозяйственных животных начнется через 23-24 часа. Очистные сооружения прекратят действовать через сутки.

Более серьезных последствий следует ожидать через 96 и более часов, пояснил Бок. Он полагает, что в этот период начнутся массовые грабежи и пожары. Ущерб от них может составить порядка 200 млн евро.

Кроме того, погибнут люди. Количество жертв может быть около 400 человек, подчеркнул корреспондент.

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