Польша присоединилась к иску Украины против России в Международном суде

Польша внесла в Международный суд ООН заявление о вступлении в процедуры, инициированные Украиной против РФ в споре об обвинениях, касающихся Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Об этом сообщил в четверг в Twitter МИД республики.

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"Польша подала сегодня в Международный суд ООН декларацию о присоединении к делу Украины против России о нарушении конвенции о геноциде", - говорится в сообщении. "Таким образом, впервые в послевоенной истории Польша присоединилась к иску в Международном суде ООН", - добавил МИД.

Украина 26 февраля подала в главный судебный орган ООН иск на РФ относительно интерпретации, применения и выполнения Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года.

Киев отвергает, что в Донбассе имел место геноцид, который послужил одной из причин признания Россией Донецкой и Луганской народных республик и проведения специальной военной операции (СВО). Украина требует от суда признать, что РФ не имеет законных оснований для действий на Украине и против нее, и ввести обеспечительные меры на период разбирательства, чтобы предотвратить усугубление конфликта.