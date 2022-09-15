Нэнси Пелоси посетит Армению

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси собирается посетить Армению в предстоящие выходные. Об этом сообщает издание Politico.

Отмечается, что Пелоси приняла такое решение, чтобы «продемонстрировать поддержку страны, которая ведет смертельную битву с Азербайджаном». В планы спикера входит посещение Еревана, а также встреча с премьер-министром Николом Пашиняном и другими официальными лицами республики.

Кроме того, вместе с Пелоси посетит Армению член Палаты представителей армянского происхождения Джекси Спир.