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9 минут назад

Nya Dagbladet опубликовала документ о стратегии США по разрушению экономики ЕС

Газета.Ruиещё 3

Шведская газета Nya Dagbladet опубликовала секретный меморандум стратегов связанной с Пентагоном и военно-промышленным комплексом (ВПК) США корпорации RAND от января 2022 года.

В Швеции раскрыли планы США по разрушению Евросоюза
Фото: ReutersReuters

В документе сказано о плане Соединенных Штатов, который заключается в том, чтобы полностью разрушить экономику Европы «за счет нападения России на Украину». При этом центральная роль в этом отводилась действующему правительству ФРГ.

Назван фактор, который положит конец дружбе ЕС и США

Согласно меморандуму, ключевая цель, описанная в документе, состоит в том, чтобы разрушить сотрудничество между ФРГ и Россией, а также между Германией и Францией. В тексте говорится, что в случае реализации этого сценария Европа станет не только экономическим, но и политическим конкурентом США.

«Единственный возможный способ добиться того, чтобы Германия отказалась от поставок российских энергоносителей, — это втянуть обе стороны в военный конфликт на Украине. Наши продолжающиеся действия в этой стране неизбежно приведут к военному ответу со стороны России. Россия явно не собирается выходить на массированное давление украинской армии на Донецкую Народную Республику без военного ответа. Это позволило бы изобразить Россию агрессивной стороной, а затем применить весь пакет санкций, который уже подготовлен», — утверждается в докладе.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Владимир Путин,Пентагон,ЕС,
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