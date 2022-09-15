Лукашенко решил уравнять прибывших в Белоруссию украинцев с белорусами

Власти Белоруссии решили уравнять в правах прибывших в страну украинцев с местными гражданами. Соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

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«Указ разработан в целях оказания помощи гражданам, прибывшим на территорию Беларуси с Украины и оказавшимся в трудной жизненной ситуации», — сообщили в пресс-службе.

Согласно указу, гражданам Украины предоставят равные с белорусами права на дошкольное, общее и специальное образование, а также возможность получения профессионально-технического, среднего специального и высшего образования на платной или бюджетной основе. Также им будет предоставлено медицинское обслуживание и возможность получения пособий на детей и пенсионных выплат.