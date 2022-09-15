Офис Зеленского прокомментировал ДТП с президентским кортежем

«Лицо, которое было за рулем, имело определенные проблемы со здоровьем, с точки зрения, вы понимаете, определенные стимуляторы были. Но следствие сейчас идет, и думаю, будем иметь все результаты в ближайшие часы, дни», – рассказал Подоляк.