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8 минут назад

Офис Зеленского прокомментировал ДТП с президентским кортежем

Елена Прошина

Советник руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что виновный в аварии с участием президентского автомобиля находился под стимуляторами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Офис Зеленского прокомментировал ДТП с президентским кортежем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Лицо, которое было за рулем, имело определенные проблемы со здоровьем, с точки зрения, вы понимаете, определенные стимуляторы были. Но следствие сейчас идет, и думаю, будем иметь все результаты в ближайшие часы, дни», – рассказал Подоляк.

Ранее президентский кортеж Зеленского попал в аварию на дорогах Киева. По имеющимся данным, в автомобиль президента врезалась легковушка. Серьезных травм Зеленскому удалось избежать, водителя второй машины увезли врачи.

В мире,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,
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