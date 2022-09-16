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1 час назад

Карл III прибыл в Уэльс на траурные мероприятия

Газета.Ruиещё 1

Король Карл III и Камилла, королева-консорт, прибыли на вертолете в Уэльс, чтобы провести мероприятия в память о Елизавете II. Об этом пишет The Guardian.

Карл III прибыл в Уэльс на траурные мероприятия
Фото: Газета.ruГазета.ru

Карл III впервые посетил Уэльс после смерти Елизаветы II 8 сентября. Королевская чета прилетела в столицу Уэльса Кардифф на вертолете. Это событие было отмечено залпом из 21 пушечного орудия. После король и королева-консорт прибыли в кафедральный собор Лландаффа на машине, где состоится молитва в память о Елизавете II.

На молебен также прибыли премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, первый министр Уэльса, государственный секретарь по делам Уэльса и другие высокопоставленные лица.

Затем Карл III и его жена приедут в парламент Уэльса и встретятся с его представителями, также они проведут время со школьниками и местными жителями.

В мире,Елизавета II,
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