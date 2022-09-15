Киев не получил согласия Тель-Авива на поставку Украине систем ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге, что в настоящее время не получил от Тель-Авива согласия на поставки Киеву комплексов ПВО. Об этом пишет РИА «Новости».
Зеленский подчеркнул, что для страны ЗРК находятся в особом приоритете, так как от них зависит ее безопасность.
Лидер Украины уточнил, что ведет переговоры с партнерами из США, ФРГ, Франции и Италии о поставках соответствующих вооружений.
В настоящее время есть договоренности с Берлином и Вашингтоном, пояснил Зеленский. Но в рамках этих соглашений на Украину поставки пока не ведутся.
По оценке президента, если комплексы все же будут доставлены, это частично закроет «вопрос дефицита ПВО».
Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили вопросы ЗАЭС и дальнейшей помощи Украине со стороны Парижа.