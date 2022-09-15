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1 час назад

Обнародовано расписание похорон Елизаветы II

Газета.Ru

Появились новые подробности о расписании похорон королевы Елизаветы II, которые состоятся в понедельник, 19 сентября, и будут продолжаться с 11 утра (13 по мск) и 19:30 (21:30 по мск). Об этом пишет The Guardian.

Обнародовано расписание похорон Елизаветы II
Фото: ReutersReuters

«Заупокойная служба состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, в 16 часов (18:00 по мск) в понедельник, после государственных похорон в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, которые начнутся в 11 часов утра (13:00 по мск)», — сообщает издание.

Также уточняется, что королева будет похоронена вместе со своим мужем, принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, на закрытой церемонии в 19:30 (21:30 по мск).

Сейчас гроб с телом королевы находится в Вестминстерской дворце, куда выстроилась очередь из британцев, желающих проститься с Елизаветой II. Ожидается, что люди могут провести в очереди до 30 часов.

Королева скончалась 8 сентября в шотландском поместье Балморал.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что придворные рассказали о специфических требованиях Карла III.

В мире,Елизавета II,
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