В бундестаге произошел скандал из-за санкций против России

В Германии в парламентской фракции партии «Левых» в бундестаге не смогли прийти к компромиссу по вопросу санкций против России. Сложившаяся ситуация привела к расколу в партии, пишет Die Welt. Депутат Сара Вагенкнехт обвинила федеральное правительство в «начале беспрецедентной экономической войны» против России и призвала к переговорам с Москвой. В партии ей ответили, что подобные заявления портят репутацию политической силы и призвали исключить Вагенкнехт из числа «Левых».

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В парламентской фракции партии "Левых" в бундестаге не смогли выработать единую позицию по санкциям в отношении России, что привело к сильному расколу в партии, пишет издание Die Welt.

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По данным СМИ, разногласия в партии обострились после недавнего выступления Сары Вагенкнехт, которая обвинила федеральное правительство в "начале беспрецедентной экономической войны против самого важного поставщика энергоресурсов". По ее мнению, стране необходимо начать переговоры с Россией по поставкам энергоносителей. Такое мнение возмутило многих членов "Левых".

На фоне разногласий руководитель Ассоциации социального обеспечения Ульрих Шнайдер решил уйти из партии и заявил, что отказывается принять "требования Вагенкнехт о сепаратных переговорах с Россией". Шнайдер заявил, что подобные разговоры портят репутацию "левой, прогрессивной политической силы". Кроме того, премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов направил письмо парламентской фракции, в котором подверг жесткой критике предложение Вагенкнехт.

"Тезис о том, будто ФРГ ведет экономическую войну с Россией, искажает причину и следствие", - говорится в его сообщении.

Ряд членов партии призвали к исключению Вагенкнехт, однако она настаивает, что остается членом "Левых". Как отмечает газета Spiegel, на фоне столь серьезных разногласий партии "потребуется чудо, чтобы выжить в их нынешнем виде".

Тем не менее, даже после резкой критики со стороны однопартийцев Вагенкнехт продолжила отстаивать свою позицию по санкциям против Москвы.

"Мы разоряем и разрушаем нашу экономику, — возмутилась она. — До сих пор мне никто не смог вразумительно объяснить, почему мы так помогаем Украине".

"Тот факт, что мы обрекаем наших пекарей и ремесленников на банкротство, не поможет Украине", — считает политик.

Берлин не откажется от санкций

В парламентской фракции "Альтернатива для Германии" разделяют позицию Вагенкнехт. Так, член парламентского комитета по бюджету Петер Бёрингер выразил мнение, что санкции вредят Германии больше, чем России, поэтому их нужно пересмотреть.

"Это санкционная политика, которая вредит только нам самим, — считает он. — Мы наносим собственной стране больший ущерб, чем России. Она получает рекордную прибыль в свете роста цен на энергоносители".

Депутат призвал подумать, насколько ограничения вообще имеют смысл.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не согласен с такой точкой зрения. По его словам, введенные ограничения — это "важное средство усиления давления на Россию", чтобы окончательно остановить конфликт на Украине.

"Страна зависит от технического прогресса мира. Чем дольше это будет продолжаться, тем больше будет ущерб для России", — отметил он.

Шольц подчеркнул, что Москва в результате санкций уже понесла "значительные затраты". В связи с этим политик пообещал, что Берлин не откажется от санкций, хотя ограничения влияют в том числе на экономику Германии.

"Наша экономика сильна, и мы помогаем чем можем", — заключил он.

Большинство немецких граждан поддерживают политику правительства. Согласно опросу института изучения общественного мнения Civey, 53% респондентов готовы пойти на лишения в повседневной жизни, если это необходимо для сохранения санкций против России. Правительство пообещало выделить €65 млрд на компенсацию цен на электричество для потребителей.

Газета Handelsblatt сообщила, что немецкий кабмин на фоне углубления энергетического кризиса готовит пакет помощи для энергокомпаний в размере около €67 млрд.

"Ясно одно: мы справимся с вызовами, которые связаны с ростом цен на энергетику и с отсутствием поставок российского газа. Мы преодолеем эту зиму", — пообещал Шольц.

Споры вокруг поставок оружия

Тема военной поддержки Украины также вызывает разногласия в правящих кругах Германии. "Альтернатива для Германии", помимо критики санкций против Москвы, выступает против поставок вооружений Украине.

"Российский посол в Берлине несколько дней назад дал понять, что федеральное правительство поставками оружия преступило красную черту, — заявлял глава партии Тино Хрупалла. - Война на Украине — не наша война, именно поэтому нам нужно выступать за то, чтобы как можно скорее наступил мир".

Противоположной позиции придерживается входящая в правящую коалицию ФРГ партия "Союз-90"/"Зеленые".

"Мы должны поставить во главу угла потребности Украины. Как раз сейчас, до того как придет зима, мы должны поддержать Украину в том, чтобы она в этом году освободила как можно больше своей собственной территории", — заявил сопредседатель партии Омид Нурипур.

Он призвал задействовать в том числе запасы бундесвера и промышленности, чтобы помочь Киеву. Представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман пообещала, что "Германия и впредь будет поддерживать Украину в военном отношении самым эффективным образом — в тесной координации с союзниками".