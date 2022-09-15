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26 минут назад

Die Welt: в США усомнились в надежности Шольца

Елена Прошина

Власти США недовольны отказом канцлера Германии Олафа Шольца поставлять Украине некоторые виды вооружений и сомневаются в его надежности. Соответствующее заявление сделала газета Die Welt.

В Вашингтоне усомнились в надежности Шольца
Фото: ReutersReuters

По данным издания, терпению Вашингтона «пришел конец», поскольку нерешительный курс Шольца, долгое время прикрывающегося нарративом о поставках оружия в ногу с США, перестал соответствовать реальности. На фоне этого в Белом доме поставили под сомнение принципиальную лояльность канцлера Германии Украине, отметили в Die Welt.

Шольц призвал продолжить диалог с Путиным по Украине

Также в статье утверждается, что ФРГ до сих пор оказывала поддержку Киеву, в том числе поставками вооружений, только из-за давления со стороны США. При этом в Вашингтоне «больше не хотят на каждом шагу подталкивать Шольца», он должен сам определять, чем Германия может помочь Украине, а не смотреть на действия в этом вопросе Вашингтона, подчеркнули в Die Welt.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,
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