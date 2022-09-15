В Вашингтоне усомнились в надежности Шольца

По данным издания, терпению Вашингтона «пришел конец», поскольку нерешительный курс Шольца, долгое время прикрывающегося нарративом о поставках оружия в ногу с США, перестал соответствовать реальности. На фоне этого в Белом доме поставили под сомнение принципиальную лояльность канцлера Германии Украине, отметили в Die Welt.

Также в статье утверждается, что ФРГ до сих пор оказывала поддержку Киеву, в том числе поставками вооружений, только из-за давления со стороны США. При этом в Вашингтоне «больше не хотят на каждом шагу подталкивать Шольца», он должен сам определять, чем Германия может помочь Украине, а не смотреть на действия в этом вопросе Вашингтона, подчеркнули в Die Welt.