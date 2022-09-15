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1 час назад

«Считают фашистами»: музыкант Скрипка об отношении к украинцам в Европе

Никита Бородкин

Солист украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что в Европе отменяют концерты украинцев якобы из-за того, что считают их фашистами. Как сообщает РИА Новости, слова музыканта связаны с отменой его выступления в Гамбурге.

«Считают фашистами»: музыкант Скрипка об отношении к украинцам в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«И фашистам нельзя петь на родном языке свои песни. Мы понимаем, откуда ноги растут. Такая коррупция и так работают длинные руки Кремля», — заявил Скрипка.

Отмечается, что это уже не первый случай отмены выступлений украинских музыкантов. В частности, украинский поэт Сергей Жадан жаловался, что концерт его группы «Жадан и собаки» в Милане отменили из-за того, что он хотел собирать на нем средства на нужны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В мире,Сергей Жадан,Олег Скрипка,
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