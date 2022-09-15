Президент Финляндии выступил за новые ограничения по визам для россиян

Владение недвижимостью в Финляндии не должно рассматриваться в качестве основания для выдачи виз гражданам России. Об этом сегодня заявил президент республики Саули Ниинистё, пишет ТАСС.
«До сих пор мы рассматривали владение недвижимостью в Финляндии как положительный фактор, способствующий получению визы. По-моему, в этом нет необходимости», - заметил он.
При этом Саули Ниинистё признал, что такое ужесточение условий выдачи виз может привести к падению интереса граждан России к покупке домов и квартир в Финляндии, сообщают «Известия».
Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин выступила против того, чтобы «российские туристы свободно путешествовали по Европе» в то время как на Украине идут военные действия. Она также отметила, что простые россияне должны почувствовать на себе действие санкций.
При этом в МИД Финляндии сообщили, что с 1 сентября россияне смогут подать документы на туристические визы только в четырех городах - Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске, а прием визовых заявлений ограничен до 500 в день. Ошибка же в подаче «может повлиять на решение о выдаче визы». Однако в Финляндии отметили, что не видят законных оснований для полного прекращения выдачи виз.