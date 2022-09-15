Принявшие друг друга за русских украинцы подрались в Ницце

Бывший солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) напал на двух украинских беженок, приняв их за россиянок. Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел в городе Рокбрюн-Кап-Мартен рядом с французской Ниццей.

Фото: Reuters Reuters

Сперва избитые женщины заявляли, что на них напал русский из-за того, что они слушали песню с антироссийскими лозунгами на украинском языке. Позднее полиция задержала подозреваемого, который оказался бывшим украинским солдатом. Он во всем сознался и объяснил, что принял двух женщин за россиянок.