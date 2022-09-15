Принявшие друг друга за русских украинцы подрались в Ницце

Бывший солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) напал на двух украинских беженок, приняв их за россиянок. Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел в городе Рокбрюн-Кап-Мартен рядом с французской Ниццей.
Сперва избитые женщины заявляли, что на них напал русский из-за того, что они слушали песню с антироссийскими лозунгами на украинском языке. Позднее полиция задержала подозреваемого, который оказался бывшим украинским солдатом. Он во всем сознался и объяснил, что принял двух женщин за россиянок.
Теперь мужчине грозит до трех лет тюремного заключения и штраф в 45 тыс. евро. Отметим, что до того как стала известна национальность нападавшего, пресс-секретарь министра иностранных дел Украины Олег Николенко требовал найти виновного в этом «отвратительном происшествии».