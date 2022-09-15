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2 часа назад

В Абхазии считают вероятность войны со стороны Грузии высокой

ТАССиещё 2

Вероятность военного конфликта со стороны Грузии в отношении Абхазии достаточно высокая. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба на заседании общественного совета.

В Абхазии заявили о высокой вероятности войны с Грузией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вероятность военного конфликта [со стороны Грузии] оценивается как достаточно высокая", - сказал Ардзинба.

Он напомнил, что недавно было заявление лидера правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе о возможности проведения референдума по вопросу открытия второго фронта, "затем он сказал, что референдума не будет и т.д.".

"Заявления - это одно, а дела - это другое. Дела заключаются в том, что растут контракты на поставки боевых разведывательных беспилотников, постоянные учения с натовцами, растущие консультации, 300 млн долларов в год и т.д. Наверное, так к миру не готовятся, скорее всего, готовятся к войне", - сказал глава МИД Абхазии.

Как отметил на заседании общественного совета секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба, "опасения реальные и это не может не беспокоить".

"Мы должны быть ко всему готовы", - сказал Шамба.

По словам Шамбы, в случае возобновления военных действий Грузию будут поддерживать "все, кто сегодня поддерживает Украину, еще и Азербайджан, и Армения там будут". "Наш союзник - Россия, и это серьезная поддержка для нас", - подчеркнул секретарь Совбеза Абхазии.

Шамба высказался в пользу того, чтобы устанавливать более тесные отношения с ДНР и ЛНР.

В мире,Сергей Шамба,Ираклий Кобахидзе,
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