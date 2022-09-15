В Латвии россиянам и белорусам запретят носить оружие

Комиссия Сейма Латвии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией поддержала в первом чтении поправку к закону, согласно которой разрешения на ношение оружия, выданные гражданам РФ и Белоруссии, будут аннулированы. Об этом сообщает Baltnews.