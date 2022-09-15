Стало известно о состоянии Зеленского после ДТП

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров рассказал, как себя чувствует глава государства после перенесенного ДТП. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

Ранее в Киеве кортеж Зеленского попал в аварию. Президент получил легкие ссадины и был отпущен медиками. Повреждения никак не повлияли на его работу сегодня.

«Авария никак не отразилась на состоянии здоровья и работоспособности Зеленского. Он с самого утра работает. Все запланированные на сегодня мероприятия происходят по графику», - сказал Никифоров.

По его словам, ДТП произошло за несколько минут до начала комендантского часа, около 23.00. Глава государства возвращался из поездки. Никифоров уточнил, что автомобиль, с которым произошло столкновение двигался в перекрестном направлении.