Обзор иноСМИ: "дипломатическое наступление" Си Цзиньпина и массовый отъезд граждан из Грузии

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Энергетический кризис пошатнул единство Европы

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Конфликт на Украине и захлестнувший ЕС энергетический кризис вносят все больший разлад в единство европейских стран, часть из которых готова смягчить антироссийские санкции. Об этом пишет гонконгское издание Asia Times.

В частности, нарастают противоречия между странами Восточной Европы, которые активно поддерживают Киев, и странами Западной Европы, где набирают силу пророссийские популистские партии. В случае прихода к власти они, скорее всего, будут настаивать на отмене антироссийских санкций.

«Си Цзиньпин переходит в дипломатическое наступление»

Китайский лидер Си Цзиньпин «переходит в дипломатическое наступление» на фоне обострения отношений с США и впервые за последние два года и восемь месяцев едет за границу. Важнейшей целью его турне станет встреча с президентом России Владимиром Путиным, пишет Nihon Keizai.

Японское издание отметило, что на саммите ШОС Си Цзиньпин может выступить с критикой антироссийских санкций Запада. Придание дополнительного импульса сотрудничеству Китая с Россией и странами Центральной Азии особенно необходимо Пекину в свете усиливающейся конфронтации с Вашингтоном, подчеркивается в статье.

Почти четверть населения Грузии живет в эмиграции

По данным исследовательского центра PMC, в период с 2010 по 2020 год общее количество людей, эмигрировавших из Грузии, увеличилось на 7%. Таким образом, за пределами страны живет 23% населения Грузии, отмечает Civil.ge.

Согласно исследованию «Эмиграция и влияние денежных переводов на экономику Грузии», основной причиной отъезда является желание эмигрантов обеспечить свои семьи. В 2021 году объем денежных переводов в Грузию составил 2,35 миллиарда долларов США, что составляет 13% валового внутреннего продукта страны. Больше всего грузин уехало в Россию (450 000 человек), на втором месте - Греция (85 000), а на третьем - Украина (65 000).

Япония может ввести зимой особый режим экономии электроэнергии

Правительство Японии впервые за семь лет может ввести этой зимой особый режим экономии электроэнергии. Об этом пишет агентство Kyodo.

По данным издания, такие меры обсуждались на заседании экспертной комиссии по вопросу энергообеспечения страны в зимний период. Ожидается, что власти Японии впервые с 2015 года обратятся к населению с призывом экономить электроэнергию, чтобы не допустить падения коэффициента запаса ниже критических 3%.

США и ЕС могут принять меры против помогающих России обходить санкции

США и ЕС рассматривают возможность принять меры в отношении третьих лиц и организаций, которые помогают россиянам обходить западные санкции, проводя платежи или организовывая поставки. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает газета Financial Times.