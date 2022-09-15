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2 часа назад

Зеленский вручил главе Еврокомиссии орден Ярослава Мудрого первой степени

ТАССиещё 2

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского за награждение орденом Ярослава Мудрого, подчеркнув, что это большая честь и "символ нашей тесной связи". Об этом фон дер Ляйен, которая находится в Киеве с визитом, написала в четверг в Twitter.

Зеленский вручил главе Еврокомиссии орден Ярослава Мудрого
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Дорогой Владимир Зеленский, спасибо вам большое за награждение орденом Ярослава Мудрого первой степени. Это большая честь. Я принимаю его от имени всех граждан ЕС, а также как символ нашей тесной связи", - написала она.

Фон дер Ляйен также опубликовала фотографию, где принимает из рук Зеленского коробку с орденом и удостоверением.

Это первый украинский орден, врученный фон дер Ляйен.

8 сентября Зеленский вручил государственному секретарю США Энтони Блинкену "за поддержку Украины" орден Ярослава Мудрого второй степени.

В мире,Ярослав Мудрый,Энтони Блинкен,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,ЕС,
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