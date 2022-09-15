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40 минут назад

Суд на Украине продлил арест Медведчука

Национальная Служба Новостейиещё 1

Лычаковский районный суд Львова продлил срок ареста главе политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку, сообщает РИА Новости.

Суд на Украине продлил арест Медведчука
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Суд удовлетворил ходатайство генерального прокурора и оставил оппозиционного политика под стражей ещё на два месяца - до 14 ноября 2022 года.

Ранее в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявили, что обвиняемому в госизмене Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой, сообщает RT.

В мире,Виктор Медведчук,
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