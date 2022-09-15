Суд на Украине продлил арест Медведчука

Суд удовлетворил ходатайство генерального прокурора и оставил оппозиционного политика под стражей ещё на два месяца - до 14 ноября 2022 года.

Ранее в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины заявили, что обвиняемому в госизмене Медведчуку грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой, сообщает RT.