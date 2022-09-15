Боррель заявил о желании европейцев прекратить поддержку Украины

Часть европейцев хотела бы отказаться от поддержки Украины, однако конфликт может быть выигран только на поле боя. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.

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«Искушение отказаться от поддержки Украины есть у части европейского общества, они хотят прекратить конфликт, потому что не удается выдержать его последствия и рост цен. Мы должны бороться с этим образом мыслей», - подчеркнул он в интервью испанской газете El Mundo.

При этом Боррель выразил уверенность, что прекращать поддержку украинских властей нельзя, так как «дипломатия застряла» и конфликт может быть «выигран только на поле боя».

С 24 февраля на Украине проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ рядом стран, в том числе ЕС и США, были введены обширные антироссийские санкции и начаты поставки оружия на Украину.