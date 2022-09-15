Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС

На саммите ШОС в Самарканде подписан меморандум о обязательствах Ирана как члена организации, сообщили в МИД Узбекистана. Об этом пишет РИА Новости.

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Уже на следующем саммите в 2023 году Иран сможет участвовать в качестве полноправного члена ШОС.

«Сегодня подписан меморандум об обязательствах Ирана в ШОС. Это открывает стране путь для полноправного членства в ШОС», — сказал представитель МИД.

Он добавил, что меморандум подписали глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

В Шанхайскую организацию сотрудничества входят Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Пакистан. Процедура приема Ирана в организацию была начата на саммите ШОС в Душанбе в 2021 году. Ранее Саудовская Аравия, Египет и Катар подписали меморандумы о получении статуса партнеров по диалогу ШОС.